Седокова скрывает результаты теста на беременность

Москва, 13 февраля. Певица Анна Седокова прокомментировала журналистам сообщения о своей уже четвертой по счету беременности. Источником слухов о положении стала страница артистки в Instagram.

Напомним, несколько дней назад Седокова опубликовала в соцсети откровенное фото без трусов, намекнув в описании на беременность.

«Быть девочкой сложно, еще сложнее — мамой», — написала певица в посте.

Одна из подписчиц напрямую спросила артистку, не в положении ли она. В ответ Седокова написала: «Да», однако затем удалила комментарий.

После этого Седокова вместе со своим новым возлюбленным литовским баскетболистом Янисом Тимма появилась на вечеринке, приуроченной выходу ежегодного рейтинга журнала GQ «100 самых стильных мужчин».

Пара охотно позировала фотографам, а все присутствующие могли заметить на Седоковой черное облегающее платье без признаков округлившегося живота. Корреспондент Kp.ru напрямую спросил артистку о беременности.

«Это вы заинтриговали поклонников, а не мы! Мы спокойно жили, а потом появились эти новости. Честно говоря, я даже удивлена!» — заявила артистка.

Далее певица еще больше запутала ситуацию, видимо надеясь привлечь к своей персоне больше внимания.