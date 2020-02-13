Седокова скрывает результаты теста на беременность

Москва, 13 февраля. Певица Анна Седокова прокомментировала журналистам сообщения о своей уже четвертой по счету беременности. Источником слухов о положении стала страница артистки в Instagram.
Напомним, несколько дней назад Седокова опубликовала в соцсети откровенное фото без трусов, намекнув в описании на беременность.
«Быть девочкой сложно, еще сложнее — мамой», — написала певица в посте.
Одна из подписчиц напрямую спросила артистку, не в положении ли она. В ответ Седокова написала: «Да», однако затем удалила комментарий.
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После этого Седокова вместе со своим новым возлюбленным литовским баскетболистом Янисом Тимма появилась на вечеринке, приуроченной выходу ежегодного рейтинга журнала GQ «100 самых стильных мужчин».
Пара охотно позировала фотографам, а все присутствующие могли заметить на Седоковой черное облегающее платье без признаков округлившегося живота. Корреспондент Kp.ru напрямую спросил артистку о беременности.
«Это вы заинтриговали поклонников, а не мы! Мы спокойно жили, а потом появились эти новости. Честно говоря, я даже удивлена!» — заявила артистка.
Далее певица еще больше запутала ситуацию, видимо надеясь привлечь к своей персоне больше внимания.
«Я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже», — пообещала Седокова.