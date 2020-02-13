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Седокова скрывает результаты теста на беременность

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Седокова скрывает результаты теста на беременность

Москва, 13 февраля. Певица Анна Седокова прокомментировала журналистам сообщения о своей уже четвертой по счету беременности. Источником слухов о положении стала страница артистки в Instagram.

Напомним, несколько дней назад Седокова опубликовала в соцсети откровенное фото без трусов, намекнув в описании на беременность.

«Быть девочкой сложно, еще сложнее — мамой», — написала певица в посте.

Одна из подписчиц напрямую спросила артистку, не в положении ли она. В ответ Седокова написала: «Да», однако затем удалила комментарий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быть девочкой сложно, ещё сложнее мамой. Твоё тело меняется. И все ок, но все же хочется быть лучше, для самой себя прежде всего???????? И тут я нашла отличных помощников, созданных профи. На рынке появилась новая профессиональная косметическая линия Pavel Pimanchev. Косметика создана учётными ????????‍???? из Сеченовского университета под руководством известного пластического хирурга Пиманчева Павла Вячеславовича. В линейку входит активный антицеллюлитный биокомплекс «апельсин в шоколаде», который по данным клинических наблюдений эффективен в 75,6 % случаев, а также изумительное молочко для тела от растяжек «Шёлк», предотвращает образование растяжек у беременных, спортсменов и всех, предрасположенных к этому процессу в 80% случаев. Купить косметику можно здесь @ppmedcosmetics а также в аптеках Планета Здоровья ❤ ___ Хочу подарить вам три таких чудесных молочка ???? Отмечай трёх подруг в комментах ????‍♀️ Я выберу победителей ????

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После этого Седокова вместе со своим новым возлюбленным литовским баскетболистом Янисом Тимма появилась на вечеринке, приуроченной выходу ежегодного рейтинга журнала GQ «100 самых стильных мужчин».

Пара охотно позировала фотографам, а все присутствующие могли заметить на Седоковой черное облегающее платье без признаков округлившегося живота. Корреспондент Kp.ru напрямую спросил артистку о беременности.

«Это вы заинтриговали поклонников, а не мы! Мы спокойно жили, а потом появились эти новости. Честно говоря, я даже удивлена!» — заявила артистка.

Далее певица еще больше запутала ситуацию, видимо надеясь привлечь к своей персоне больше внимания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#FAMILY ❤️

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«Я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже», — пообещала Седокова.

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Источник: Kp.ru
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