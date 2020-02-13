Карасин раскрыл темы мартовских переговоров со спецпредставителем Грузии

Москва, 13 февраля. На предстоящих в будущем месяце переговорах специального представителя Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе речь пойдет о возможном развитии отношений Москвы и Тбилиси, но о возобновлении полетов между странами речь не идет. Об этом рассказал журналистам в четверг бывший заместитель руководителя МИД РФ, сенатор Григорий Карасин.

По словам сенатора, встреча с Абашидзе запланирована на март.

«Будем говорить о состоянии двусторонних отношений, о том, как их можно развивать в сложных условиях, когда идет внутриполитическая борьба с Грузией, когда у нас нет дипломатических отношений», — уточнил он.

Карасин также обратил внимание на необходимость учитывать, что вокруг ситуации, сложившейся в российско-грузинских отношениях, зафиксированы «большие международные завихрения».

Во время мартовских переговоров стороны собираются спокойно и плодотворно обсудить, в каких сферах их можно восстановить, резюмировал он.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко заявил, что разговор о возобновлении авиационного сообщения между Россией и Грузией может быть продолжен после прекращения русофобской кампании Тбилиси.