Владелец «Сочи» подтвердил, что Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в клубе

Москва, 13 февраля. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет весеннюю часть сезона в сочинском клубе. В среду Ротенберг встретился с Кокориным. Как уточнил владелец футбольного клуба, он провел с футболистом переговоры.

«Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», — сказал Ротенберг.

Как пишет РИА Новости, о переходе Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона стало известно 21 января.

По данным издания «Газета.ru», Кокорин, который ранее наотрез отказался переходить в «Сочи», поменял свое решение — футболист провел переговоры с президентом сочинской команды. Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян не исключил, что Кокорин уже в ближайшее время присоединится к клубу с берега Черного моря.

Известный блогер и спортивный журналиста Василий Уткин назвал нападающего петербургского «Зенита» «тряпкой» из-за переговоров с руководством «Сочи».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 28-летний Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Сам футболист тогда отказался от перехода, заявив, что не планирует покидать петербургскую команду. Тогда его отправили на сборы в «Зенит-2». Форвард рассчитывал от «Зенита» получить длительный контракт и, возможно, считал, в случае подписания соглашения вся история с «Сочи» завершится.

Кокорин присоединился к петербуржцам после освобождения из белгородской колонии в сентябре прошлого года. Вместе с другом — хавбеком Павлом Мамаевым — он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018 года.