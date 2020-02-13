Сирия, 13 февраля. Три члена протурецких формирований были убиты в стычках с курдскими боевиками в районе Тель-Рифата в Алеппо. SDF**** провели аресты в деревне Муайзила в Дейр-эз-Зоре. Вылазка неизвестных произошла у города Джиллен в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по укрепрайонам боевиков в западной части Алеппо; лишились одного из солдат в результате нападения неизвестных неподалеку от города Джиллен в Даръа.

Курдские вооруженные группировки: атаковали позиции протурецких бойцов у города Кафр-Кальбин севернее Алеппо; провели рейды в деревне Муайзила к северо-западу от Дейр-эз-Зора; подозреваются в причастности ко взрыву в населенном пункте Ум Хармала на северо-западе Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли ответные удары по опорным пунктам курдских радикалов в районе Тель-Рифата в северной части Алеппо; ведут перестрелки с курдскими боевиками на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Правительственные подразделения продолжают вести огонь по военным объектам исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и связанных с ней бандгрупп в западной части Алеппо, стремясь ослабить оборону джихадистов и расширить зону безопасности вокруг стратегического шоссе М-5. Как передает Twitter-канал (AleppoAMC), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта Ибизму.

Между тем курдские радикалы из группировки «Силы освобождения Африна» вновь прибегли к атакам на позиции протурецких сил на севере провинции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (NotWoofers), новая вылазка произошла у города Кафр-Кальбин в районе Тель-Рифата. Союзники Турции, в свою очередь, открыли огонь по зонам дислокации курдских боевиков на подступах к населенным пунктам Айн Дакна и Мараназ. Медиапортал Step News Agency сообщает, что вооруженные стычки привели к гибели по меньшей мере трех протурецких бойцов.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь прибегли к рейдам в населенных пунктах, которые находятся на восточном берегу реки Евфрат. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), курдские боевики провели обыски в деревне Муайзила к северо-западу от Дейр-эз-Зора, в ходе которых, как утверждается, были арестованы несколько бывших террористов «Исламского государства»1.

Провинция Даръа

Появились сведения о новой вылазке неизвестных в провинции. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что группа вооруженных людей организовала нападение неподалеку от города Джиллен северо-западнее административного центра региона. В результате был убит один из сирийских военнослужащих, член четвертой дивизии Сирийской арабской армии (САА). Ни одно из антиправительственных бандформирований пока не заявляло о причастности к случившемуся. Напомним, накануне также поступали данные об атаке неизвестных на один из блокпостов правительственных войск, установленных на въезде в город Аль-Мусайфира на юго-востоке Даръа.

Провинция Хасака

В северной части региона возобновились перестрелки между курдскими радикалами и членами поддерживаемых Турцией формирований. По информации интернет-портала Step News Agency, противники обмениваются ударами севернее города Тель-Тамр. По предварительным данным, в результате вооруженного противостояния были убиты двое боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), еще пятеро получили ранения.

Тем временем поблизости от линии разграничения сил сторон прогремел взрыв. Согласно данным информагентства Syrian Network for Human Rights, детонировала мина, заложенная в населенном пункте Ум Хармала, подконтрольном союзникам Турции. В результате инцидента погиб один из жителей поселения по имени Хадер аль-Юсеф. Предполагается, что СВУ было установлено курдскими боевиками, прежде чем они покинули деревню. Напомним, радикальные бандгруппы курдов осуществили вывод своих отрядов из приграничных с Турцией районов благодаря содействию российской военной полиции, действовавшей в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.