Макрон пригласил Хафтара посетить Францию

Париж, 13 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон официально пригласил фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара во Францию. Об этом пишет Anadolu agency.

В иностранном издании отметили, что официальное приглашение лидеру ЛНА посетить Париж от Елисейского дворца привез спецпосланник по Ближнему Востоку и Северной Африке Кристоф Фарно. Пресс-служба тобрукского правительства сообщает, что в ходе встречи Хафтар и Фарно обсудили способы борьбы с терроризмом в регионах.

Напомним, 19 февраля состоялась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии в Берлине, где конфликтующие стороны обязались соблюдать перемирие, а страны-участники конференции условились не поддерживать ни одну из воюющих сторон. Тем не менее этот факт не помешал Турции продолжить поставку боевиков и вооружения для ПНС Ливии в обход эмбарго ООН.