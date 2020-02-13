Редактор «России сегодня» назвал маразмом задержание граждан РФ в Ливии без обвинения

Москва, 13 февраля. Задержание российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии является несправедливым, поскольку гражданам РФ не предъявили никакого обвинения. Об этом заявил редактор арабского выпуска информационного агентства «Россия сегодня» Аль-Мас Гамиль Фатех Али на пикете возле посольства Ливии в Москве.

«Я пришел поддержать коллег. Они сейчас в таком состоянии, что им необходима поддержка всех окружающих. Я как журналист пришел выразить мою поддержку. Я считаю, что они задержаны несправедливо. Если у властей Ливии есть к ним какие-то подозрения или претензии, то правильно было бы поступить иначе. Легитимные власти выдвигают обвинения, проводят суд и так далее. Но так задержать без обвинения — это маразм, я считаю. Поэтому я пришел поддержать ребят и выразить свое мнение, как журналиста», — рассказал редактор корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее на пикете также выступил лидер объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов. Он потребовал у искусственно созданного ПНС Ливии освободить незаконно удерживаемых россиян.

Напомним, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан, проводившие социологическое исследование в Ливии, были похищены бандитами так называемого ПНС в Триполи весной прошлого года. Гражданам РФ до сих пор официально не предъявили никакого обвинения. Шугалея и Суэфана незаконно удерживают в тюрьме «Митига», известной жестоким обращением с заключенными.