Кадры смертельной аварии в Сочи опубликовали в Сети

Сочи, 13 февраля. В Сети появилось видео смертельной аварии с участием четырех автомобилей в Сочи. В одном из тоннелей иномарка столкнулась с автомобилем «МАЗ» дорожной службы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 12 февраля в тоннеле на дублере Курортного проспекта. Рабочие перекрыли одну из полос движения в связи с плановыми работами по содержанию инженерного сооружения. Водитель Lexus не справился с управлением при совершении обгона и протаранил автомобиль дорожной службы «МАЗ».

Водитель иномарки скончался на месте аварии от полученных травм, передает РИА Новости.

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