Россияне рассказали, что подарят любимым на День святого Валентина

Москва, 13 февраля. Поход в ресторан, цветы и билеты на мероприятия названы самыми популярными подарками на День Святого Валентина. Об этом говорится в исследовании проектов «Леди Mail.ru» и Hi-Tech Mail.ru.

Отмечается, что, по мнению россиян, мужчина должен тратить на подарок к этому празднику больше, чем женщина. Согласно результатам исследования, 67% россиян оказались не самыми романтичными, по их словам, они не собирается что-либо дарить второй половинке.

Как пишет РИА Новости, среди тех, кто определился с подарком, 11% подарят любимым поход в ресторан, 9% купят цветы, 7% приобрели билеты на мероприятие. Еще 6% россиян подарят своим половинкам косметику, 5% — сувениры. Кроме того, в список также вошли нижнее белье (4%) и романтическая поездка (4%). Одежда, обувь, SPA-процедуры, ювелирные украшения и игрушки подарят по 3% опрошенных.

Напомним, спрос на цветы и презервативы вырос в России в преддверии Дня святого Валентина. К такому выводу пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно результатам исследования холдинга, наблюдается рост спроса на презервативы (+69,6%), шоколадные конфеты (+64,5%), плюшевые игрушки (+40,3%) и цветы (+35,6%). В то же время, на 20,1% снизились траты на отели.

Кроме того, почти в три раза выросли продажи ароматических масел, в два раза – продажи воздушных шаров в виде сердец и свечей, в четыре раза – продажи нижнего белья. Перед праздником клиенты чаще всего покупают бьюти-товары, как правило – косметику, игрушки, ювелирные изделия и аксессуары. Так, продажи часов-кулонов виде сердца поднялись на 95%, а продажи плюшевых мишек и зайчиков – на 80%.

По данным опроса, проведенного Rate&Goods, большинство (46%) опрошенных собираются потратить на подарок 14 февраля не более тысячи рублей. Лишь 4% намерены заплатить за подарок более 10 тысяч рублей