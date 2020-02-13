«Оккупированный режимом КПП»: как США оправдали убийство сирийского подростка в Хасаке

Редакция Telegram-канала Рыбарь рассказывает о конфликте в контексте объявленного в прошлом году Дональдом Трампом виртуального «вывода ВС США» из региона.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади заявил: «Мы не хотим, чтобы наши бойцы были зажаты между Сирией и Турцией ближайшие 200 лет. Но мы оставляем некоторый контингент для охраны нефти. Если кто-то другой хочет нефти — окей, их ждет жесткий отпор».

С тех пор контингент ВС США в сирийском Заевфратье претерпел некоторые изменения: американские подразделения были выведены из провинции Ракка и запада провинции Хасака с одновременным укреплением имеющихся баз и развертыванием новых в восточной Хасаке и Дейр эз-Зоре.

Например, 5 февраля СМИ сообщили об усилении газоперерабатывающего завода Конако на восточном берегу Евфрата танками, а 7 февраля США начали возводить новую базу в квартале Гвейран на юге города Хасака.

После «вывода» на северо-востоке страны стали все чаще замечать американские патрули, которые сперва патрулировали окрестности нефтяного месторождения Ар-Румейлан, а затем стали доходить еще дальше, очерчивая границу «контролируемой зоны». Самая западная точка, куда доезжают американские патрули, — это Тель Тамр, город на трассе М4 к югу от занятого турецкими войсками и их прокси Рас эль-Айна.

Но отношение к американцам поменялось на резко негативное. Сирийцы, несущие службу на блокпостах, не пускают патрули, местные жители срывают с машин американские флаги.

В январе 2020 года впервые стало известно о блокировании маршрутов движения американских патрулей российской военной полицией, когда западные «коллеги» хотели во что бы то ни стало проехать дальше на контролируемые Дамаском территории.

18 января произошло обратное: маршрут движения российской военной полиции блокировал американский патруль, создав многокилометровую пробку. Произошло это на перекрестке Ар-Румейлан – Дерек / Аль-Маликия: американцы блокируют любые попытки приблизиться к «своему» нефтяному месторождению. Второй случай блокирования на том же самом месте случился через 3 дня, 21 января.

После этого случаи блокирования трасс стали для американцев нормой: представителей гегемона абсолютно не смущает ни факт оккупации исконно сирийских земель, ни отсутствие легитимности их деяний, ни отношение сирийцев к действиям американцев. Неоколониализм во всей его красе.

Но 12 февраля американцы предсказуемо доигрались.

U.S. FIREFIGHT IN SYRIA: U.S. coalition forces exchanged small-arms fire with pro-Syrian regime gunmen at a checkpoint while on patrol in northeastern Syria; the situation has now de-escalated. @JamesAALongman reports. https://t.co/wH5RAKn7Bd pic.twitter.com/gTeNKpEZtl — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 13, 2020

Патруль ВС США попытался проехать через арабскую деревню Харбат-Хамо под Камышлы. Несшие службу на блокпосте сирийцы американцев в деревню не пустили. Между военнослужащими США и местным населением произошла перепалка, которая переросла в стрельбу. Как итог, 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад погиб, еще один местный житель был ранен. После этого чаша народного гнева местного населения была переполнена.

На место инцидента прибыли представители российской военной полиции и сирийского мухабарата. Во время разборок западные «коллеги» вызвали авиацию, которая обозначила свое присутствие на севере провинции Хасака. В идлибских Telegram-каналах тут же прошла «новость» о том, что американский самолет уничтожил КПП и отомстил за нанесенное гегемону оскорбление, но на деле это был очередной вброс.

Как закономерный итог, американцы были вынуждены покинуть населенный пункт. Местные жители закидали колонну камнями, порезали покрышки и вывели из строя один из автомобилей.

Вечером стала известна официальная позиция Коалиции.

По словам официального представителя Международной антитеррористической коалиции, полковника Майлса Кэггинса, в ходе патрулирования колонна США под Камышлы «наткнулась» на КПП, «оккупированный лояльными режиму силами», после чего «неизвестные» открыли по военнослужащим США огонь, а те, в рамках самозащиты, начали стрелять в ответ. Отдельное сообщение было посвящено пострадавшему в инциденте: так, Майлс Кэггинс заявляет, что «военнослужащий ВС США получил небольшую царапину при обращении с военной техники и вернулся в строй». Про убитого 14-летнего подростка ни слова.

Если бы таковое событие имело место где-нибудь в Телль Тамре или самом Камышлы, где действительно несут службу военнослужащие Сирийской Арабской Армии и военного мухабарата, то обвинения в «оккупации КПП» были бы с натяжкой оправданы. Но Харбат Хамо – это арабская деревня, чьи местные жители вступили в свое время в состав «Сирийских Демократических Сил», а теперь просто охраняют свои дома и свои семьи.

И есть очень большие сомнения, что одним единственным инцидентом в Харбат-Хамо все ограничится, беря во внимание «фирменный стиль» поведения американцев в странах Ближнего Востока.

Impavide progrediamur.