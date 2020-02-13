Росатом прокомментировал сообщение о приостановке проекта в Боливии

Москва, 13 февраля. Эксперты государственной корпорации Росатом продолжают работу над проектом возведения Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба компании.

Официальных уведомлений о прекращении проекта со стороны боливийских партнеров отечественной корпорации в настоящее время не поступало, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель боливийского агентства ядерной энергетики (ABEN) Хуан Альфредо Жордан заявил, что новое правительство латиноамериканской страны решило прекратить проект по созданию учреждения.

Соответствующий договор между ABEN и структурой Росатома был подписан осенью 2017 года в австрийской столице в ходе конференции МАГАТЭ.

Инвестиции в проект составят свыше 300 млн долларов. Проектный срок службы центра составляет полвека, после чего реактор можно усовершенствовать для продления срока эксплуатации. Отмечается, что Центр будет располагаться на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря и станет самой высокой из всех мировых площадок, на которых ранее были построены атомные объекты.