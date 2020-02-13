Вострецов раскритиковал ПНС Ливии за неспособность справиться с бандитизмом в стране

Москва, 13 февраля. Депутат Государственной думы России Сергей Вострецов обратится в МИД России с просьбой взять на особый контроль ситуацию с незаконно удерживаемыми в Ливии российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы сегодня вышли с пикетами. Наше объединение решило поддержать ребят. Ко мне обратился один из ребят, которому удалось избежать этого плена. Человек труда должен чувствовать себя защищенным, должен чувствовать, что государство за ним стоит, — заявил лидер объединения профсоюзов России «Соцпроф». — Благодаря тому, что я являюсь еще и депутатом Государственной думы, я сейчас составлю официальные запросы в МИД РФ, попрошу , чтобы наше министерство взяло это дело на особый контроль».

По мнению парламентария, если власти Ливии не могут справиться с тем бандитскими группировками, которые без каких-либо оснований удерживают россиян, то следует призвать на помощь международные организации и другие страны, которые окажут содействие в урегулировании ситуации.

«Все равно власть в Ливии есть, они подписывают договоренности в Европе, в Берлине, берут на себя обязательства. Если они называют себя государством, тогда пусть они соответствуют государству. Пусть у них будет право, пусть у них будут приниматься цивилизованные решения. Но когда просто так, по-бандитски, какие-то группировки внутри страны удерживают наших граждан — это неправильно. Если они не в состоянии в своем государстве управлять — пусть призывают на помощь международное сообщество, Россию в том числе, ООН, чтобы им помогли навести порядок в государстве», — подчеркнул он.

Вострецов заявил, что государств, в которых господствуют бандиты, в современном мире быть не должно. И в этом вопросе мировое сообщество и Россия не должны стоять в стороне, считает политик.

«Будем добиваться того, чтобы нас услышали», — резюмировал он.

Социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили бандиты так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и отправили в тюрьму «Митига», которая известна пытками и жестоким обращением с заключенными.

Россиян незаконно удерживают в стране, им не предъявили никаких официальных обвинений. Кроме того, ученым долго не давали позвонить кому-либо, а с адвокатом они смогли встретиться лишь через несколько месяцев.