Посольство РФ призвало Анкару принять решение по поводу отношений с США

Анкара, 13 февраля. Посольство РФ в Турции призвало Анкару принять решение относительно отношений с США. Диппредставительство опубликовало на эту тему два изображения в своем Twitter.

На одной из иллюстраций изображен госсекретарь США Майк Помпео и приведена его фраза по поводу гибели турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

«Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных», — гласит цитата.

Другое изображение представляет собой инфографику турецкого государственного информагентства Anadolu о военной помощи Вашингтона формированиям сирийских курдов. Данные силы считаются в Турции террористическими и связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Пост озаглавлен фразой на турецком языке: «Решать вам».

По данным Anadolu, в бюджетном запросе Пентагона на 2021 финансовый год значится сумма 200 миллионов долларов, которые американское командование намерено потратить на поддержку лояльных Вашингтону сил в Сирии. Основу этих сил составляют вооруженные формирования курдов.

Турция, в свою очередь, считает финансирование Пентагоном курдских сил угрозой национальным интересам. Об этом неоднократно заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.