Посол РФ в Токио заявил о заинтересованности России в мирном договоре с Японией

Токио, 13 февраля. Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией, поэтому стороны продолжают вести переговоры, несмотря на некоторые разногласия в данном вопросе. Об этом рассказал посол РФ в Токио Михаил Галузин.

Дипломат опроверг мнением о том, что Россия и Япония зашли в тупик в ситуации с мирным договором.

«Я не могу говорить за японскую сторону, но скажу за российскую, что мы привержены необходимости заключения мирного договора. Собственно, для этого мы и ведем переговоры», — заявил Галузин.

Посол напомнил, что Москва и Токио по-разному оценивают итоги Второй мировой войны и имеют отличающиеся взгляды на территориальное урегулирование. Так, по словам Галузина, Россия считает свой суверенитет над южными Курильскими островами неоспоримым, с чем Япония не согласна. При этом российский дипломат уверен, что кропотливые переговоры помогут сторонам сблизиться. По мнению Галузина, любые «чувствительные вопросы» нужно решать в атмосфере «сотрудничества, доверия, дружбы и добрососедства».

Напомним, Япония претендует на южные Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, основываясь на трактате 1855 года. В 1956 году СССР заявил о готовности рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана при условии подписания мирного договора между странами после окончания Второй мировой войны. Данный договор так и не был подписан, и последующие переговоры ни к чему не привели.

Ранее Россия пригласила японского премьер-министра Синдзо Абэ приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы. Предполагается, что Абэ встретится в российской столице с президентом РФ Владимиром Путиным.