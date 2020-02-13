Власти Хубэя объяснили рост количества заразившихся коронавирусом

Пекин, 13 февраля. Руководство китайской провинции Хубэй после стремительного скачка количества зараженных коронавирусом объяснило, что в их число теперь входят диагностированные с помощью нового способа. Об этом сообщили в четверг журналистам в местном комитете по вопросам здравоохранения.

По данным ведомства, диагнозы вновь заболевшим поставлены согласно новой классификации, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что число заболевших вызванной коронавирусом пневмонией в китайской провинции Хубэй превысило 48 тыс., новых пациентов — 14 тысяч. В результате болезни скончались 1310 человек.

Напомним, в конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому Всемирная организация здравоохранения 11 февраля дала название COVID-2019.