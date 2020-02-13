Уткин назвал Кокорина «тряпкой» после переговоров с «Сочи»

Москва, 13 февраля. Известный блогер и спортивный журналиста Василий Уткин назвал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина «тряпкой» из-за переговоров с руководством «Сочи».

Кокорин, который ранее наотрез отказался переходить в «Сочи», поменял свое решение — футболист провел переговоры с президентом сочинской команды Борисом Ротенбергом. Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян не исключил, что Кокорин уже в ближайшее время присоединится к клубу с берегов Черного моря.

На сообщения о переговорах Кокорина и Ротенберга отреагировал Уткин. По его мнению, таким образом форвард проявил слабость характера.

«Увы, тряпка», — написал журналист в Twitter.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 28-летний Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Сам футболист отказался от перехода, заявив, что не планирует покидать петербургскую команду. Тогда его отправили на сборы в «Зенит-2». По словам комментатора Геннадия Орлова, форвард рассчитывает от «Зенита» получить длительный контракт и, возможно, по его мнению, в случае подписания соглашения вся история с «Сочи» завершится.