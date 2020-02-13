Глава Amazon купил особняк в Беверли-Хиллз за 165 млн долларов

Москва, 13 февраля. Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за 165 миллионов долларов (10,4 миллиарда рублей).

Как пишет The Walll Street Journal, это рекордная сделка для района. Особняк называется Warner Estate. Он расположен на девяти акрах (3,6 гектара) Особняк был построен в 1930-х годах для президента киностудии Warner Bros. Джека Уорнера. Рядом с особняком есть несколько гостевых домиков, сад, теннисный корт и поле для гольфа.

Ранее стало известно, что состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда долларов за 15 минут.

Amazon представила успешный квартальный отчет, идущий в разрез с прогнозами аналитиков. Эксперты полагали, что прибыль компании на одну акцию составит 4,11 доллара, однако в отчете говорится, что Amazon заработала 87,4 миллиарда долларов, то есть по 6,47 долларов на акцию.

Благодаря этим цифрам, 30 января на постмаркете стоимость акции компании Безоса увеличилась на 12% и составила 2,1 тысячи долларов. Сам миллиардер владеет 12% акций Amazon. По оценке Bloomberg, теперь состояние главы корпорации составляет 129,5 миллиарда долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index эта информация пока не отражена — новые цифры появятся в списке после закрытия торгов 31 января.

Ранее американский журнал Forbes назвал Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире. 18 января первое место рейтинга занял президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. Это произошло в связи с уменьшением стоимости акций Amazon на 0,7%.