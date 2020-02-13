Социолог ФЗНЦ рассказал, кто удерживает его коллег в незаконной тюрьме в Ливии

Москва, 13 февраля. Социолог Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев вышел к посольству Ливии в Москве, чтобы поддержать своих коллег Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые вот уже девять месяцев находятся в ливийской тюрьме без каких-либо на это оснований.

«Весной 2019 года мы вместе работали в Триполи, в Ливии. Мы проводили как раз те социологические исследования, за которые их и задержали, — рассказал он корреспонденту Федерального агентства новостей. — Я не мог сюда не прийти. Максим и Самер — мои друзья, мои коллеги. Они уже 9 месяцев содержатся в абсолютно нечеловеческих условиях в тюрьме «Митига».

По словам Прокофьева, эта неофициальная тюрьма принадлежит бандитской группировке RADA, входящей в так называемую «триполитанскую четверку». Значительная часть бизнеса этих преступников связана с похищением, удержанием людей, получением выкупа за этих людей. При этом формально RADA входит в МВД так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа.

«Максим и Самер были захвачены в мае 2019 года, с этого времени они там удерживаются. Посольство, которое находится за моей спиной, представляет как раз именно правительство Сарраджа. Хотя по факту ПНС удерживает лишь незначительную территорию, это по сути лишь часть города Триполи. Власть ПНС, судя по всему, носит лишь относительный характер, реальную власть в городе держат бандиты и террористы», — добавил Александр.

Он подчеркнул, что лично для него совершенно непонятной остается ситуация, когда в Москве находится посольство, которое представляет правительство, которое совершает преступные действия в отношении российских граждан.

«Назвать это задержанием или арестом я просто не могу. Это похищение. С момента их захвата им не предъявлено никаких обвинений. Адвокат, который как бы работает с ними, до сих пор не видел никакого обвинительного акта, никакого юридического дела», — возмутился собеседник ФАН.

По данным социолога, юрист неоднократно получал в Генеральной прокуратуре Ливии разрешение на посещение Шугалея и Суэйфана, ему только один раз за все девять месяцев позволили в начале сентября с ними встретиться на короткое время.

«Больше у Максима и Самера нет никаких контактов с внешним миром. Они не знают ничего, что о них думают в России, какие усилия предпринимаются для их освобождения, они не в курсе, в каком состоянии находятся их семьи. Люди подвергаются физическим, психологическим истязаниям и все, что на данный момент говорится официальными лицами так называемого Правительства национального согласия — это не более, чем набор каких-то дежурных фраз вроде «мы не вмешиваемся в дела судов», «идет следствие», — рассказал Прокофьев.

Он подчеркнул, что никакого следствия нет, как нет никакого судебного разбирательства и официального обвинения, зато есть «некие заявления, которые в основном подхвачены из того, что написано в американской прессе, когда Bloomberg еще в начале июля впервые заявил о том, что социологи, которые проводили там социологические исследования, каким-то образом якобы пытались вмешаться в выборы.

«Повторюсь в очередной раз, в Ливии не планировалось проведения никаких выборов — ни президентских, ни парламентских. Прежде, чем они могли бы произойти, там должен был бы наступить мир, там должна бы была быть принята конституция, на основе которой был бы написан закон о выборах», — пояснил Прокофьев.

Сейчас, как напомнил он, в Ливии нет ни закона о выборах, нет никакого уголовного преследования в чем-то, связанном с законом о выборах.