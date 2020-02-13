Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Новороссия

ВСУ нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР

33
0 Оставить комментарий

ВСУ нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР

Луганск, 13 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) один раз за прошедшие сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) после четырех дней тишины. Об этом заявили журналистам в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно имеющимся данным, с 8 февраля киевские силовики не нарушали режим тишины. Однако 12 февраля со стороны ВСУ был зафиксирован один обстрел. Отмечается, что в результате обстрела повреждены линии электропередачи (ЛЭП), без света остались 8 жилых домов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает взятые на себя обязательства.

Новости партнеров

Новости партнеров