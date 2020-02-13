Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар после очередного штрафа

Биробиджан, 13 февраля. Житель Биробиджана, неоднократно попадавший на штрафы за превышение скорости, расстрелял из ружья прибор автоматической фотовидеофиксации после получения очередного штрафа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Еврейской автономной области.

О повреждении прибора в районе улицы Биршоссе в полицию сообщил представитель организации «Безопасные дороги». Правоохранители установили, что комплекс автоматической фотовидеофиксации был расстрелян из охотничьего ружья.

Полицейские по горячим следам установили подозреваемого в умышленном повреждении радара. Им оказался 43-летний местный житель, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД и превышение скорости.

Задержанный мужчина признался, что не смог справиться с эмоциями, когда получил очередной штраф.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, дал признательные показания, оружие изъято. Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями», — говорится в сообщении.

В данный момент стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Более того, подозреваемому грозит возместить крупный ущерб, причиненный «Безопасным дорогам».