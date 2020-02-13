Малькевич призвал россиян присоединиться к акции в защиту похищенных в Ливии социологов

Москва, 13 февраля. Гражданское общество объединилось, чтобы заявить властям Ливии, что для России важен каждый человек, который попадает в беду. Об этом заявил председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в ходе одиночного пикета, комментируя похищение российских социологов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мне приятно, что на наш призыв, который вчера расходился в социальных сетях, люди откликнулись очень живо. Нам приходится сейчас регулировать людские потоки, потому что у нас все в рамках закона», — заявил Малькевич.

Он отметил, что «русские на войне своих не бросают». Именно поэтому, по словам Малькевича, «поднялось гражданское общество», чтобы доходчиво объяснить ливийским властям, что «для нас важен каждый человек, который попадает в беду и русские люди, находящиеся в сложной ситуации так же, как наши ребята, должны знать, что они не одни, они не брошены».

«За ними их страна, их люди, которые о них помнят, знают и будут использовать все правовые возможности для того, чтобы напомнить всему миру, что такой беспредел происходит. Эта акция бессрочная, мы ждем всех. У нас работает оргкомитет, который будет помогать всем, консультировать всех желающих», — отметил глава ФЗНЦ.

По его словам, к настоящему моменту свыше 50 человек подали заявки, которые сейчас распределяются. Александр Малькевич рассказал, что призы активно распространяется в социальных сетях, который демонстрирует пример гражданской самоорганизации русских людей.

«У нас, на самом деле, патриотический общероссийский общественный флешмоб за наших ребят. С одной стороны, не хочется, чтобы такая традиция входила в нашу повседневную жизнь, это все-таки связано с печальными событиями. Но, с другой стороны, это знаковый момент для новейшей российской истории, политической в том числе. Жители России показывают, что им не все равно, что происходит с нашими земляками. Мы начали, интерес есть. В добрый путь!» — резюмировал Малькевич.

Напомним, сотрудников ФЗНЦ, которые проводили в Ливии социологические исследования, похитили в мае 2019 года. Их поместили в частную тюрьму, расположенную рядом с Триполи. В адрес Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана к настоящему моменту никаких обвинений выдвинуто не было.

В газете The Washington Post было опубликовано открытое письмо ФЗНЦ в адрес генсека ООН Антониу Гуттериша и его спецпредставителя по Ливии Гасана Саламе. В нем говорится о необходимости оказать влияние на главу террористического ПНС Ливии Файеза Сарраджа, чтобы похищенные россияне были освобождены.