ЦБ РФ предложили выпустить юбилейную коллекцию к 75-летию Победы

Москва, 13 февраля. Центробанку России предложили выпустить юбилейную коллекцию монет с изображениями орденов и медалей времен войны 1941-1945 годов к 9 Мая. Такое обращение в адрес председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной направила вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова.

Как отметила Епифанова, с соответствующей идеей в рамках подготовки к празднованию знаменательного события — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — к ней обратились представители общественно-патриотических организаций, пишет «Парламентская газета».

По мнению вице-спикера, такая коллекция с описанием наград будет способствовать патриотическому воспитанию, а также сохранению истории. Кроме того, в письме Епифанова выразила уверенность, что такие монеты будут популярны у населения.