Москва, 13 февраля. Лидер объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов потребовал у террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии освободить российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных весной прошлого года. Вострецов провел одиночный пикет у ливийского посольства в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня незаконно удерживаются в тюрьме наши граждане, которые выполняли там свою работу», — заявил глава «Соцпрофа».

Он напомнил, что все государства находятся в торговых отношениях, поэтому страны мониторят ситуацию в Ливии, чтобы понимать, вкладывать ли туда деньги.

«Наши ребята занимались наблюдением за тем, что происходит там, в Ливии: соблюдаются ли там права человека, можно ли там вообще вести какую-то деятельность. Их схватили, не предъявив им никакого обвинения, и продолжают удерживать в тюрьме», — отметил Вострецов.

По его словам, каждый гражданин России должен быть защищен, независимо от того, где он работает.

«Мы сегодня призываем <…> власти Ливии услышать наши власти и принять какие-то меры. Если виноваты наши граждане, предъявляйте им обвинения, если не виноваты — отпускайте. Нечего их удерживать! <…> Если вы власть — выполняйте свои функции как положено. Мы ждем, что какие-то меры оперативно будут приняты и надеемся, что нас услышат и наших ребят отпустят», — подытожил глава «Соцпрофа».

Напомним, социологи Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены бандитами так называемого ПНС Ливии и отправлены в тюрьму «Митига», известную пытками и жестоким обращением с заключенными. Российским гражданам до сих пор не предъявили официальных обвинений. Кроме того, после похищения социологам долго не давали позвонить кому-либо, а с адвокатом они смогли встретиться лишь через несколько месяцев. Ранее в МИД РФ призвали бандитское ПНС Ливии отпустить незаконно удерживаемых граждан РФ.