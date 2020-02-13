Украинский депутат Вятрович возмутился, увидев русские буквы на клавиатуре ноутбука в Раде

Москва, 13 февраля. Народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович возмутился ноутбуками, которыми снабдили парламентариев. Свое мнение он выразил в социальной сети Facebook.

Парламентарий опубликовал фотографию устройства, которое ему выдали. На клавиатуре он обнаружил не только английские, но и русские буквы.

«Диджитализация? Планшеты в парламенте вместо горы бумаг — это хорошо. Но зачем на клавиатуре русские буквы?» — подчеркнул соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Если присмотреться к приведенной депутатом фотографии, то можно заметить рядом с русской «ы» и английской «s» расположенную на той же кнопке украинскую «i».

Напомним, группа неизвестных в польском городе Торунь жестоко избила приезжих из Украины, России и Белоруссии из-за того, что они говорили на русском языке. Инцидент произошел поздно ночью 11 февраля в центре города. Неизвестные с криками «Польша для поляков» набросились на группу из пяти человек, среди которых были и иностранцы, и местные жители.

По данным местной полиции, нападавших было семеро, пятерых из них удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители обратились с горожанами с просьбой помочь установить личности преступников, а также призвали откликнуться свидетелей драки.