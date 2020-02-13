Монсон рассказал о звонке Путина в 2011 году

Москва, 13 февраля. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает портал Allboxing.

Монсон вспомнил, что ему удалось пообщаться с российским лидером после поединка с коллегой по цеху Федором Емельяненко. По его словам, Путин в телефонном разговоре отметил, что уважает бойца.

«Он сказал, что меня уважает, что народ меня уважает за то, что я сражался и не сдавался. Никто не знал об этом звонке, это было не ради пиара», — рассказал 49-летний Монсон.

Как считает боец, главе российского государства нравятся смешанные единоборства.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Монсон провел поединок с Емельяненко в 2011 году. В результате он проиграл единогласным решением судей.

Весной 2018 года Монсон получил российский паспорт, а затем избрался в Совет депутатов Красногорска от партии «Единая Россия». Боец отказался от гражданства Соединенных Штатов. Помимо этого, у спортсмена имеется паспорт Луганской Народной Республики (ЛНР).

Монсон много раз признавался в любви к России и выходил на поединки под гимн СССР. За свою профессиональную карьеру боец провел 86 поединков, 59 из которых закончились его победами. В пассиве спортсмена 26 поражений.