Мишустин отменил более 3,6 тыс. актов СССР

Москва, 13 февраля. Более 3,6 тыс. правовых актов СССР признаны в России недействительными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского правительства.

Согласно документу, 3621 акт СССР и их отдельные положения, принятые в период с 1923 по 1991 год, утратили силы.

«Признать не действующими на территории Российской Федерации акты СССР и их отдельные положения по перечню согласно приложению», — говорится в распоряжении.

Как указывается на сайте кабмина, решение об отмене нескольких тысяч правовых актов позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику, сообщила Deita.ru.