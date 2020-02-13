Отец Началовой признался, что близких певицы не пускали к ее телу в морг

Москва, 13 февраля. Отец покойной российской исполнительницы Юлии Началовой Виктор рассказал о первых днях после ее смерти.

По его словам, к телу Юлии в морге первое время не пускали близких и родственников. Так, одному из друзей, Игорю, который уезжал на сборы, так и не удалось попрощаться с Юлией. Об этом рассказал Виктор в книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери».

Как вспоминает отец Юлии, у него разрывалось сердце от одной мысли, что дочь лежит одна в холодном ящике морга, а близких и родственников нет рядом. Также Виктор Началов отметил, что получить место на кладбище было достаточно непросто. По его словам, было принято решение хоронить Юлию на Троекуровском. С этим помогли друзья исполнительницы.

Родители и тетя Началовой выпустили книгу воспоминаний о певице. В книге под названием «Юлия Началова. Письма отца к дочери» рассказывается о первых и последних днях жизни звезды. Отец Началовой — Виктор — признался, что ждал мальчика, когда его супруга была беременна. Но 31 января 1981 года на свет появилась девочка с зелеными глазами.

Началова скончалась в середине марта прошлого года из-за сепсиса. Певице было 38 лет. Медики сообщили, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние. У нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Похороны Юлии переносились три раза, так как семья не могла добиться упокоения певицы в выбранном месте. В итоге, они состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Попрощаться с певицей пришли члены семьи, поклонники и ее коллеги, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков и Сергей Пенкин, Анастасия Стоцкая, Катя Лель и Ксения Новикова.

Федеральное агентство новостей следило тогда за траурной церемонией и пообщалось со звездами российской эстрады, которые пришли проводить исполнительницу в последний путь.