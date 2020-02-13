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Госдеп США собирается учить Армению «культуре демократии»

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Госдеп США собирается учить Армению «культуре демократии»

Вашингтон, 13 февраля. США собираются помочь Армении развивать «культуру демократии». На эти цели одно из подразделений Госдепа планируется выделить более 640 тыс. долларов. 

Над проектом работает бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США, уточняет телеканал RT. Согласно документу, опубликованному данным ведомством, эти средства будут направлены на повышение устойчивости населения Армении «к негативному влиянию» и обучению людей основам информационной безопасности. В частности, речь идет об умении защиты себя от нападок и атак в Интернете.

«Цель данного проекта — развить способность гражданского общества Армении выявлять дезинформацию, пресекать её распространение и смягчать её воздействие», — говорится в проекте. 

Помимо обучения навыкам «фильтрации» информации в Сети, еще одним аспектом программы может стать мониторинг местных СМИ опять для отслеживания фейковых новостей. Планируется, что реализацией проекта будут заниматься некоммерческие и неправительственные организации США и других иностранных государств, а также частные или государственные высшие учебные заведения.

В бюро также отметили, что в ряде случаев необходимым требованиям больше отвечают коммерческие организации больше отвечают.

Отметим, что Армения — уже не первая страна на постсоветском пространстве, где Вашингтон намерен повышать «медийную грамотность». В минувшем году на эти цели в странах Прибалтики власти США выделили 1,5 млн долларов. 

Стоит отметить, что в Армении и без американской программы активно борются с распространителями информации, которая, по мнению властей республики, является ложной. В частности, 6 января Служба нацбезопасности Армении задержала местного жителя, который, по утверждению следователей, распространял в Facebook ложную информацию о том, что премьер Армении Никол Пашинян якобы поздравил американского лидера Дональда Трампа с успешной операцией против Ирана. Пашинян тогда заявил, что это вброс, но он быстро попал сначала в азербайджанские, а потом в иранские СМИ, и это создало угрозу национальной безопасности Армении.

Антииранскую операцию, о которой идет речь, Штаты провели в ночь на 3 января. Трамп лично отдал приказ выпустить ракеты по аэропорту Багдада, где в это время находились иранский генерал, командующий элитным корпусом КСИР Касем Сулеймани, а также заместитель лидера проиранского шиитского ополчения «Хашд Аш-Шааби» Абу Махди Аль-Мухандис. Они погибли. 

Через несколько дней Тегеран нанес ответные ракетные удары по военным базам США в Ираке. Помимо этого, парламент Ирана на законодательном уровне включил Пентагон в список террористических организации. Убийство Сулеймани едва не поставило Ближний Восток на грань вооруженного конфликта, военно-политическая обстановка была накалена до предела. 

 

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