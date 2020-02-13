Сенатор Афанасьева объяснила штрафы за шум в дневное время заботой о людях

За шум во многоквартирных домах с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, введут штрафы. По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Афанасьевой, люди и их дети имеют право на спокойную жизнь дома.

Как сообщается, поправки в проект КоАП направит комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Отмечается, что нарушителям придется заплатить до 40 тыс. рублей.

При этом нововведение будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Согласно проекту предложенных изменений в КоАП, для физических лиц, нарушивших закон, предусмотрено предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей и юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Сенатор Елена Афанасьева объясняет, что выбранные промежутки тишины связаны с распорядком жизни детей и их родителей, которые имеют право на спокойное времяпрепровождение дома.

«Дневной сон ребенка в детском саду начинается в 13, и об этом все знают. Это норма для тех детей, которые встают в 7 утра и идут в садик к 8. К часу дня они устают, и ребенок ложится спать. У детей выстроен такой режим, — рассказала Афанасьева в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей. — Ему нужно физиологически отдыхать, и поэтому этот промежуток взят. В вечерний промежуток, как мы понимаем, все возвращаются домой с работы. Где-то до 7 или 8 утра все находятся дома».

При этом резкие звуки от ремонтных работ очень опасны для детей и негативно влияют на их психическое здоровье, уверена член Совфеда.

«Он лежит, отдыхает и вдруг включается дрель. Ребенок иногда не просыпается, но его организм испытывает стресс», — сказала она.

Кроме того, все люди после работы хотят чувствовать себя дома уютно, а громкие звуки нарушают их покой, считает Афанасьева.

«Когда есть дребезжащие или жужжащие звуки, то они действуют на тебя. Это дребезжание напрягает человека, но ведь мы приходим домой отдыхать, а не напрягаться», — подчеркнула сенатор.

Вызывать полицию в таких случаях может не понадобится, так как во многоквартирных домах всегда есть своя управляющая компания, которая реагирует на такие нарушения, отмечает политик.

«Некоторые люди говорят, что достаточно одного звонка в управляющую компанию. Естественно, управляющая компания старается с хозяевами договориться о том, что они могут проводить шумные работы в определенные дни», — добавила Афанасьева.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что принятые ранее законы о тишине не работают. По его словам, из-за шума нужно писать заявление и подавать в органы местного самоуправления. Рассмотрение заявления тоже занимает некоторое время. В связи с этим такая работа неэффективна в борьбе с шумом.