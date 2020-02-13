Легендарный разведчик Ботян умер на 104-м году жизни

Москва, 13 февраля. Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, возглавлявший операцию по спасению польского Кракова зимой 1945 года, ушел из жизни в возрасте 103 лет.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — передает РИА Новости начальник пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

В прошедший понедельник, 10 февраля, ему исполнилось 103 года.

После войны Алексей Ботян продолжал работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже принимал участие в формировании спецназа внешней разведки КГБ СССР «Вымпел». В мае 2007 года указом президента Российской Федерации полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.

В одном из последних интервью Ботян рассказал, что польское население с радостью и восторгом встречало красноармейцев, освобождавших республику в 1945 году, потому что военные были предвестниками скорого окончания войны.

«Народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», — рассказывал журналистам он.

Однако, по его словам, представители армии Крайовой «не были довольны» приходом красноармейцев, потому что стремились собственными силами освободить Польшу.