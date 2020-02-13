Ученые объяснили, почему мужчины чаще становятся жертвами коронавируса

Москва, 13 февраля. Ученые выяснили, что жертвами коронавируса чаще становятся мужчины, чем женщины. Российские вирусологи объяснили причины такой тенденции.

Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых 425 умерших от коронавируса. Выяснилось, что две трети из них — представители мужского пола. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что на основе этих данных делать какие-либо выводы рано, поскольку в этот список попали лишь инфицированные с выраженными клиническими проявлениями, и статистика не учитывает бессимптомные или легкие формы. При этом ученый подтвердил, что часть патогенов действительно по-разному действует на женский и мужской организм.

Что касается коронавируса, существует несколько версий. Первая касается распространенности курения среди мужчин — в поврежденных табаком легких пневмония развивается быстрее, передает «ФедералПресс». Кроме того, у мужчин может быть генетическая предрасположенность к более тяжелому течению болезни.

«Преобладающая доля мужчин среди жертв вирусных инфекций известна науке. Пример — саркома Капоши», — рассказала «Известиям» заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова, отметив, что в случае с коронавирусом это пока лишь гипотеза.

Кроме того, причина может крыться в большей социальной активности китайских мужчин — они чаще общаются и жмут друг другу руки. Также мужчины обычно халатнее относятся к своему здоровью, чем женщины. Вирусологи подчеркивают, что пока более высокая смертность от коронавируса среди мужчин является лишь тенденцией, и делать какие-то конкретные выводы рано.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Жертвами инфекции стали более 1,3 тысячи человек, а число зараженных превысило 60 тысяч.

Ранее в ВОЗ отметили, что число новых заражений коронавирусом в Китае снизилось, пишет НСН. Также в организации рассказали, когда начнется тестирование вакцины от этой инфекции на людях.