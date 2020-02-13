«Вечно молодая» 43-летняя американка раскрыла секрет неувядающей красоты

Москва, 13 февраля. «Вечно молодая» жительница американского штата Калифорния Йолин Диас раскрыла секреты неувядающей красоты.

43-летняя женщина уточнила, что нередко выкладывает в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии с 19-летней дочерью Мейлани Паркс. Пользователи Сети восхищаются моложавой внешностью Диас и просят рассказать им, как ей удалось сохранить молодость.

Как пишет издание New York Post, комментаторы признали ее самой сексуальной матерью на планете. Диас уточнила, что всегда вела здоровый образ жизни.

«Я редко пью алкоголь, много отдыхаю и придерживаюсь принципов сбалансированного питания». Она призналась, что с 12–13 лет начала тщательно ухаживать за кожей», — сказала она.

Кроме того, она ежедневно наносит на кожу солнцезащитный крем, даже если на улице облачно. Она использует антивозрастную сыворотку с витамином А.

Ранее россиянка заявила, что разгадала секрет вечной молодости. Жительнице Тольятти Галине Кутеревой 57 лет, однако выглядит она на 30. По словам женщины, она разгадала секрет вечной молодости.

Жительница Тольятти и зимой, и летом ходит в одной одежде. По ее словам, она не чувствует холода и может спокойно перемещаться по снегу в босоножках. В морозы она не просто не надевает куртку или шубу, но и отказывается от кофт и штанов — выбор падает на футболки, топики, шорты и сарафаны.

Кутерева призналась, что в детстве была очень болезненным ребенком и часто лечилась от воспаления легких. Из Донбасса она переехала в Тольятти, когда вышла замуж. Однажды поздней осенью женщина отправилась на прогулку с мужем и ощутила дискомфорт в ногах.