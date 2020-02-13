Фигурист Сизерон ответил Костомарову, назвавшему его стиль выступлений «голубым»

Париж, 13 февраля. Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис в танцах на льду, ответил на критику российского олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Француз посмеялся над претензиями Костомарова и сказал, что внимательно изучит их.

«Если Роман не видит во мне мужчины, наверное, это его проблема, а не моя — разве не так? Как вариант, можем прислать ему в подарок очки», — ответил Гийом Сизерон.

Напомним, что ранее Роман Костомаров подверг критике стиль выступлений Сизерона.

«Это «голубое» катание, которое я не приветствую. Сизерон все-таки партнер и должен быть мужиком. А он непонятно — то ли партнерша, то ли партнер», — заявил российский фигурист.

Отметим, что Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис — серебряные призеры Олимпиады 2018 года, четырехкратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019). Также они пять раз к ряду становились чемпионами Европы. В нынешнем сезоне на первенстве континента они пропустили вперед на первую позицию лишь российскую пару — Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Роман Костомаров в свое время выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Пара получила «золото» на зимней Олимпиаде в 2006 году. Также они становились двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Ранее стало известно, что победительница зимней Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Ксения Столбова, объявила об окончании своей профессиональной карьеры. Как утверждает 28-летняя спортсменка, 12 февраля она заполнила все необходимые документы о выводе из состава национальной команды и завершении спортивной карьеры.