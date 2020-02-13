Москва, 13 февраля. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала повзрослевшего сына от Андрея Кончаловского Петра. Она опубликовала пост в Instagram.

Артистка посетила с 17-летним Петром светское мероприятие. Для выхода в свет она выбрала светлое платье бельевого типа и белый удлиненный жакет. Подписчики обратили внимание на обувь Высоцкой, светлые ботильоны. В них актриса пришла на презентацию новой коллекции обувной марки, с которой давно сотрудничает.

Высоцкая похвасталась выросшим сыном от Кончаловского. Петр при этом выбрал более скромный наряд. Он был в объемном темном свитере и широких джинсах. Поклонники прокомментировали совместную фотографию матери и сына.

«Юля, какой у вас сын красивый вырос!» — написали они. «Сын Петр — ваша копия, а его стиль похож на стиль великого отца!» — уточнили они.

Ранее Высоцкая выложила фото со своим мужем — известным режиссером Андреем Кончаловским, которую она назвала «сценой супружеской жизни». На снимке пара сидит за кофейным столиком в загородном доме, а сама Высоцкая смеется над какой-то шуткой. Фото сопровождают хештеги #скороутро и #заснешьтутсвами.

Подписчики преимущественно благосклонно отнеслись к показанной Юлией «сцене супружеской жизни». Некоторые похвалили пару за позитивное настроение и гармонию в доме, другие отметили стильный желтый шарф на режиссере. Хотя были и те, кто в очередной раз раскритиковал супругов за слишком большую разницу в возрасте (Юлии Высоцкой — 46 лет, Андрею Кончаловскому — 82 года).

Несмотря на это, брак оказался намного крепче, чем у многих молодых пар. Андрей и Юлия живут вместе уже более 20 лет. Кинематографист как-то отметил, что у его жены — несгибаемый характер настойчивого ребенка, но именно за это он ее и любит.