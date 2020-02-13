Росконтроль поделился печальными итогами проверки фарша в магазинах

Москва, 13 февраля. Сотрудники Росконтроля провели исследование домашнего фарша из свинины и говядины в российских магазинах, продукцию закупали в супермаркетах торговых сетей. Об этом сообщается в четверг на сайте организации.

Так, эксперты исследовали продукцию из магазинов «Ашан», «Перекресток», «Карусель», «Азбука вкуса», Selgros, «О'кей» и «Мясновъ». По окончании анализа оказалось, что в большинстве образцов были зафиксированы следы антибиотиков, в продуктах «Карусели» и «О'кей» уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превысил допустимый в несколько раз.

В фарше из магазинов «О'кей» и «Мясновъ» нашли бактерии группы кишечной палочки, а в продукции «Азбуки вкуса» — листерии. В результате эксперты не рекомендовали ни один фарш к покупке.

Как ранее сообщали «Известия», сотрудники Росконтроля проверили куриное филе популярных торговых марок. Отмечалось, что по итогам проверки эксперты признали безопасными лишь два образца — «Ярославский бройлер» и «Мираторг».