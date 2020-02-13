Гидрометцентр рассказал, каким будет март в России

Москва, 13 февраля. Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, чуть теплее обычного март будет на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии. Кроме того, Сибирь и Урал ожидают температуры выше нормальной в марте. Как пишет «Российская газета», почти равной климатической норме будет погода на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На всей остальной территории Дальнего Востока столбики термометра покажут выше нормы на один градус.

В российской столице март будет обычным или немного теплее: температура ожидается около нормы и чуть выше нормы. По ночам возможны заморозки до минус пяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.

«Этот март может повторить и сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки. И только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов. Но были и периоды с отрицательной температурой — до минус 2–5 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, что весенняя погода наступит в европейской части России уже через несколько недель.

По оценкам синоптиков, тепло придет на центральные территории России «буквально скоро». Шумаков добавил, что речь идет о предварительных расчетах, на которые нельзя опереться со стопроцентной уверенностью. Он отметил, что погода может вести себя непредсказуемо, указав, что текущий год отметился крайне необычными погодными условиями. Последний раз подобные перепады температур наблюдались пятьдесят и сто лет назад, пишет RT.

Напомним, глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причины аномально теплой зимы в России. По его словам, обычно в начале зимы над частью Сибири формируется антициклон, который служит преградой для проникновения теплого воздуха в центральную Россию. Однако нынешней зимой антициклон над Сибирью не сформировался. В настоящее время он находится на границе России и Монголии, поэтому холодный воздух движется в сторону Канады и Аляски.