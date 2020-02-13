Трое детей провалились под лед и утонули в Алма-Ате

Алма-Ата, 13 февраля. Трое детей погибли на водоеме в Алма-Ате, провалившись под тонкий лед, сообщил аким (глава) города Бакытжан Сагинтаев.

«С глубоким прискорбием сообщаю об их гибели. Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом», — написал Сагинтаев в Facebook.

Как отмечает глава города, он поручил создать специальную группу по расследованию причин трагедии. Он заверил, что ход расследования будет находиться на его личном контроле, а также что родные детей получать необходимую помощь.

В социальных сетях ранее публиковались сообщения, что трое детей 2006 года рождения 12 февраля ушли в школу, после чего не вернулись домой.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Санкт-Петербурге двое 14-летних подростков гуляли по берегу Лахтинского разлива, после чего провалились под лед. Мальчика удалось спасти, а девочка погибла от переохлаждения.