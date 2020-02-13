Акушеры-гинекологи рассказали, можно ли беременным употреблять алкоголь

Москва, 13 февраля. Ученые из Бристольского университета посоветовали отказаться даже от небольших доз алкогольных напитков во время беременности. Несмотря на то, что в обществе распространено мнение, что чуть-чуть «красного» не нанесет вреда ребенку, ученые не рекомендуют употреблять спиртные напитки.

Как передает «Пятый канал», употребление алкоголя во время беременности может повлиять на мыслительные способности детей в более позднем возрасте и также привести к снижению массы тела при рождении.

Исследование британских ученых прокомментировала акушер-гинеколог Юлия Кубицка. Она напомнила о том, что на бутылках с алкоголем написано: «Запрещено до 21 года, беременным и кормящим».

«Категорично, нет. И никому не рекомендую», — сказала она.

При этом акушер-гинеколог Роман Гетманов более мягок в вопросе спиртного во время беременности.

«В XIX веке анемию лечили в аптеках. Красное вино продавали в аптеках и рекомендовали беременным», — уточнил он.

Ранее ученые из Колумбийского университета обнаружили, что вероятность появления тяжелой послеродовой депрессии повышается, если при выполнении кесарева сечения доктора применяли общий наркоз.

Исследователи изучили записи о выписке более 428 тыс. женщин, родивших ребенка посредством кесарева сечения, из клиник штата Нью-Йорк в период с 2006 по 2013 год. 8% (34,3 тыс. случаев) получали общую анестезию, а остальные — местную.

У 1158 женщин (3% от общего числа) была диагностирована тяжелая послеродовая депрессия, которая требовала госпитализации. Результаты исследования показали, что использование общей анестезии на 54% повышает риск послеродовой депрессии. Женщины, перенесшие общий наркоз, сталкивались с суицидальными мыслями на 91% чаще.