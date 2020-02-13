Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Общество

Акушеры-гинекологи рассказали, можно ли беременным употреблять алкоголь

246
0 Оставить комментарий

Акушеры-гинекологи рассказали, можно ли беременным употреблять алкоголь

Москва, 13 февраля. Ученые из Бристольского университета посоветовали отказаться даже от небольших доз алкогольных напитков во время беременности. Несмотря на то, что в обществе распространено мнение, что чуть-чуть «красного» не нанесет вреда ребенку, ученые не рекомендуют употреблять спиртные напитки.

Как передает «Пятый канал», употребление алкоголя во время беременности может повлиять на мыслительные способности детей в более позднем возрасте и также привести к снижению массы тела при рождении.

Исследование британских ученых прокомментировала акушер-гинеколог Юлия Кубицка. Она напомнила о том, что на бутылках с алкоголем написано: «Запрещено до 21 года, беременным и кормящим».  

«Категорично, нет. И никому не рекомендую», — сказала она.

При этом акушер-гинеколог Роман Гетманов более мягок в вопросе спиртного во время беременности.

«В XIX веке анемию лечили в аптеках. Красное вино продавали в аптеках и рекомендовали беременным», — уточнил он.

Акушеры-гинекологи рассказали, можно ли беременным употреблять алкоголь

Ранее ученые из Колумбийского университета обнаружили, что вероятность появления тяжелой послеродовой депрессии повышается, если при выполнении кесарева сечения доктора применяли общий наркоз.

Исследователи изучили записи о выписке более 428 тыс. женщин, родивших ребенка посредством кесарева сечения, из клиник штата Нью-Йорк в период с 2006 по 2013 год. 8% (34,3 тыс. случаев) получали общую анестезию, а остальные — местную.

У 1158 женщин (3% от общего числа) была диагностирована тяжелая послеродовая депрессия, которая требовала госпитализации. Результаты исследования показали, что использование общей анестезии на 54% повышает риск послеродовой депрессии. Женщины, перенесшие общий наркоз, сталкивались с суицидальными мыслями на 91% чаще.

Новости партнеров

Источник: Пятый канал
Новости партнеров