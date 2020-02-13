ФАН публикует жуткие фото с места смертельного ДТП под Псковом

Псков, 13 февраля. Федеральное агентство новостей публикует жуткие фото с места смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и микроавтобуса Mercedes в Псковской области.

Как ранее стало известно, все восемь погибших в аварии под Псковом являются гражданами Украины. Согласно сведениям регионального министерства чрезвычайных ситуаций, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами и фуры Volvo произошло в 00.29 (по московскому времени) на 475-м километре автотрассы Р-23 возле населенного пункта Рудо, сообщала «Газета Кемерова».

В результате ДТП еще два человека — граждане Белоруссии и Украины — получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение, отмечал НСН. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств.

Также сообщалось, пишет «Царьград», что находившиеся в микроавтобусе украинцы возвращались на родину из Петербурга, где они были на заработках. Другие подробности и детали на данный момент не приводятся. На месте работают экстренные службы.