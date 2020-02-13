Восемь человек погибли при ДТП в Псковской области. События дня. ФАН-ТВ

Восемь погибших и двое пострадавших. Таков предварительный итог крупной аварии на дорогах Псковской области, где столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes. Федеральное агентство новостей публикует кадры с места ЧП. Как сообщает МЧС, инцидент случился на трассе Р-23 в Пустошкинском районе, недалеко от деревни Рудо. По предварительным данным, все восемь погибших находились в минивэне — это граждане Украины, которые ехали из Санкт-Петербурга. Согласно одной из версий, водитель Mercedes не рассчитал дистанцию при обгоне, после чего и врезался в фуру. К слову, по количеству жертв это ДТП стало едва ли не крупнейшим с начала 2020 года. Другие детали аварии сейчас уточняются.

Коронавирус в провинции Хубэй обретает новые масштабы. Число зараженных в регионе резко подскочило с 33 000 до 48 000 человек всего лишь за сутки. Такие данные приводит местная служба здравоохранения. Жертвами вируса в этой провинции стали уже 1310 граждан, большинство из них в городе Ухань, где и началась эпидемия. К слову, буквально накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хоть и призвала ждать любых сценариев, но все же отметила, что динамика заболеваемости пошла на спад. И это, конечно, противоречит последним данным. Однако китайские власти уже объяснили столь внезапный рост: оказывается, дело отнюдь не в новой вспышке коронавируса, а в новых методах диагностики. И не исключено, что подобного скоро стоит ждать не только в Китае, но и в других странах.

Совбез ООН принял резолюцию по Ливии

Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию по итогам ливийской конференции в Берлине. Эта инициатива призывает участников конфликта в африканской стране соблюдать режим прекращения огня. Но, несмотря на, казалось бы, благие цели, документ уже вызвал скептические оценки. Например, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что по-прежнему нет ясного понимания, готовы ли все стороны конфликта в Ливии следовать этой резолюции. Так он объяснил, почему наша страна воздержалась при голосовании.

«Если эта резолюция сыграет положительную роль в ливийском урегулировании, я первый признаю свою неправоту. Но у нас есть сомнения, что в том виде, в котором эта резолюция составлена, она будет способствовать урегулированию в том направлении, в котором мы этого хотим», — заявил постпред России во всемирной организации.

Дипломат выразил сожаление из-за того, что резолюция принимается без консенсуса в ООН. Более того, он напомнил, что с 2011 года, когда в Ливии после вмешательства НАТО воцарился хаос, страна стала пристанищем для иностранных боевиков. Кстати, упоминание о них, как рассказал Небензя, Россия предлагала включить в текст резолюции, но встретила активное сопротивление коллег из Соединенных Штатов.