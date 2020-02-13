Депутат Госдумы Чернышов предложил делать скидку на оплату услуг ЖКХ

Москва, 13 февраля. Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил делать скидку на оплату услуг ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций. Соответствующее письмо он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — написал автор инициативы.

Чернышов подчеркнул, что оплата коммунальных услуг по-прежнему остается одной из главных статей расходов граждан, передает RT. По словам депутата, сейчас россияне получают квитанции и в электронном, и в бумажном виде, при этом отказаться от распечатанной версии нельзя.

Автор инициативы считает, что размер скидки для отказавшихся от бумажной версии квитанции можно определить после того, как будет принято соответствующее решение, сообщает «Царьград». Также Чернышов призвал сохранить возможность получения распечатанной квитанции для всех желающих.

Кроме того, депутат Госдумы считает, что компании, которые печатают рекламу на квитанциях, могут выплачивать россиянам некоторый процент в качестве компенсации за услуги ЖКХ.

Ранее эксперты назвали несколько способов, позволяющих сэкономить на оплате коммунальных услуг. Например, специалисты посоветовали принимать душ вместо ванной, чтобы уменьшить расход воды, пишет НСН.