Еще 44 заразились смертельным коронавирусом на борту карантинного судна в Японии

Токио, 13 февраля. Японский Минздрав объявил о 44 новых случаях заражения коронавирусом на корабле Diamond Princess. Общее число инфицированных на борту достигло 219 человек. На данный момент неизвестно, есть ли россияне среди зараженных пассажиров

Напомним, что на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. пассажиров из 50 государств, включая Российскую Федерацию.

Также японские власти приняли решение об эвакуации с находящегося на карантине круизного лайнера пожилых людей, сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. Отмечается, что эвакуация пожилых людей с лайнера может начаться уже 14 февраля. В первую очередь будут эвакуированы пассажиры старше 80 лет. По предварительным данных, на борту судна более 200 человек данной возрастной категории.

«Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и оказать угрозу их здоровью», — заявил Кацунобу Като.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила действия японских властей в отношении круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине у порта Йокогама из-за коронавируса. По ее словам, японский Минздрав действует хаотично, и не системно.