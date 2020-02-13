В КНР заявили о стремительном росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

Пекин, 13 февраля. Количество зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило отметку в 48,2 тысячи человек, выписаны из медицинских учреждений 3441 человек, скончались 1310. Об этом в четверг сообщает региональный комитет здравоохранения.

По имеющимся данным, в провинции подтверждено 14840 новых случаев заболевания и 242 смерти. В клиниках находятся еще свыше 33 тысяч человек, состояние 5647 врачи оценивают как тяжелое.

Российский эпидемиолог Олег Юрин заявил в интервью НСН, что в настоящее время прослеживается положительная тенденция с коронавирусом. Эксперт указал на то, что первыми к медикам в самом начале эпидемии попадают наиболее тяжелые пациенты.

Напомним, 31 декабря 2019 года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ в начале недели дала официальное название COVID-2019, отмечал «Царьград».