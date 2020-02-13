Роспотребнадзор дал советы, как можно вернуть деньги за лекарства

Москва, 13 февраля. Роспотребнадзор дал советы, как можно вернуть или обменять купленный лекарственный препарат в аптеке, который оказался некачественным или не подходящим по каким-либо причинам.

В ведомстве напоминают, что возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества.

«Вам должны обменять товар и в случае, если он является доброкачественным, но фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства», — отмечает Роспотребнадзор.

Как подчеркивает Роспотребнадзор, недостатком лекарственных препаратов считаются истекший срок годности, отсутствие обязательной информации о медикаменте, отсутствие инструкции по применению, а также наличие в упаковке брака.

Специалисты говорят, что если вы выявили один из таких недостатков, то согласно закону «О защите прав потребителей», то можно заменить его на аналогичный товар этой же марки, или потребовать уменьшения стоимости. Также можно потребовать возврата суммы, при этом возвратив товар продавцу.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор перечислил риски развития никотиновой зависимости и онкологии из-за употребления снюса, который многими ошибочно считается безвредным. Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен в России с 2016 года. За его сбыт предусмотрено административное взыскание.