Посол в Израиле рассказал о последствиях отказов россиянам во въезде в страну

Иерусалим, 13 февраля. Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов предупредил о последствиях отказов гражданам России во въезде в еврейское государство.

Как отметил дипломат, такие действия уничтожают экономическую базу туристической отрасли, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя странами. Кроме того, представитель дипломатической миссии отметил, что за прошедшие 12 месяцев примерно шесть тысяч россиян не смогли посетить Израиль из-за отказа во въезде в страну, сообщает РБК.

При этом многие путешественники, кому отказали, утверждают, что выполнили все необходимые требования для пересечения кордона.

Дипмиссия РФ берет случаи нелегального отказа под свой контроль и обсуждает этот вопрос с Иерусалимом, указал посол. Он добавил, что обе стороны собираются продолжать диалог на уровне консульских отделов внешнеполитических ведомств и правоохранительных органов для разрешения ситуации, пишет «ФедералПресс».

Ранее руководитель МИД Израиля Исраэль Кац назвал ключевой причиной отказов во въезде в страну российским туристам попытки нелегального поиска работы. Глава ведомства отметил, что между странами ведется эффективный диалог касательно этой проблемы. Согласно сведениям издания Haaretz, за прошлый год Израиль отказал во въезде 5,7 тысячи россиянам — это на 1,3 тысячи больше, чем за аналогичный период 2018 года.