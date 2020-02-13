Медведчук рассказал о вреде, который наносят Зеленский и его команда политике Украине

Киев, 13 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды наносят огромный ущерб для государственной политики страны, не только внешней, но и внутренней, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктор Медведчук.

На вопрос, «кто реально определяет политику Украины относительно неподконтрольных территорий: Зеленский или его министр?», Медведчук ответил, что «никто и все». По его словам, на Украине много министров, которые не понимают, что говорят.

«И господин Зеленский, и члены его команды — кто в лес, кто по дрова. И это, кстати, огромнейший вред для государственной политики — не только для внешней политики, но и для внутренней политики», — заметил Медведчук.

По словам политика, заявления представителей украинской власти о том, что представители ЛНР и ДНР сначала должны сдать оружие, и только потом Киев будет решать, что он будет делать, а что нет — нацелены на срыв Минских соглашений.

Медведчук подчеркивает, что не верит, что это могут быть неосторожные или косвенные действия со стороны команды Зеленского.

Ранее Виктор Медведчук посоветовал министрам, которые на первое место ставят заработную плату, уйти из политики, поскольку госслужба — это не заработок.