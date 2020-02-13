Борис Грачевский раскрыл размер своей пенсии

Москва, 13 февраля. Режиссер и сценарист Борис Грачевский озвучил сумму своей пенсии.

По словам художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш», его пенсия составляет около 27 тыс. рублей.

«Это не очень большая сумма, но я знаю, что многие артисты получают гораздо меньше. Я могу сказать почему: у меня никогда не было черной зарплаты», — подчеркнул Грачевский.

Как утверждает режиссер, если он перестанет работать, то государственные выплаты для него вырастут вдвое — он является лауреатом государственной премии.

Грачевский согласен, что на 27 тыс. рублей сегодня трудно прожить. Он отмечает, что трудится уже на протяжении 45 лет, и не представляет свою жизнь без работы.

Ранее многие звездные пенсионеры озвучили суммы своих пенсий. Например, пенсия Юрии Лозы, составляет всего 12 тыс. рублей, сообщает «Вечерняя Москва». Евгений Петросян признавался, что его пенсия — «двадцать с лишним тысяч», а ведущая юмористической программы «Аншлаг» получает от государства 16 тыс. рублей.

Напомним, что ранее Центральный банк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — Гарантированный пенсионный план (ГПП). Он призван изменить систему формирования накопительной пенсии и позволить жителям РФ самостоятельно позаботиться об обеспеченной старости.

Если ГПП будет действовать как задумано, то россияне смогут получить прибавку к выплатам в 16,5 тыс. рублей. В идеале — прибавка превысит 30 тыс. рублей. Суммы рассчитаны, исходя из допущения, что россиянин в течение 30 лет будет отчислять на свою будущую пенсию не менее 6% от ежемесячных доходов.