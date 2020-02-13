Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстые ноги»

Петрозаводск, 13 февраля. Директор петрозаводской школы отчитала ученицу 8 класса за короткую юбку, показывающую «толстоватые ноги».

«Я хочу сказать тебе, что такие юбки обычно носят девушки с очень хорошими формами, а у тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то. Толстоватые ноги», — высказала директриса школьнице.

По словам директора, юбка восьмиклассницы прикрывает лишь ляжки и выглядит «пошло и некрасиво». Ученица ответила, что сама вправе решать, какие юбки ей носить.

После этого директриса потребовала у девочки телефонный номер родителей. Также руководитель школы назвала девочку «нахалкой» и посоветовала «не строить из себя крутую». Она заверила, что на следующий день лично проверит, в какой юбке придет девочка.

По словам матери девочки, данный инцидент случился еще в 2018 году. Но как отмечает родитель, они не публиковали видео разговора дочери с директором, потому что хотели, чтобы их дочь «доучилась». Как подчеркивает жительница Петрозаводска, на данный момент в этой школе учатся дети ее знакомых, и они также жалуются на руководителя школы. Мама девочки говорит, что многие родители перевели детей в другие учебные заведения во многом из-за личности директрисы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову запретить в школах празднование Дня святого Валентина, так как он может сформировать у детей искаженные представления о любви.