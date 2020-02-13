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В Сеть слили «шпионские» фото нового Renault Logan

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В Сеть слили «шпионские» фото нового Renault Logan

Москва, 13 февраля. Опубликованы «шпионские» фото нового Dacia (Renault) Logan.

На фотографиях видно, что обновленный автомобиль снащен светодиодными фарами и новыми дверными ручками. Также видно, что прототип, который был замаскирован под камуфляжем, имеет ниспадающую к заднему стеклу и сливающуюся с ней линию крыши. У обновленного седана более плавные линии окон, а также большая площадь остекления.

Ожидается, что обновленный Logan представят на Парижском автомобильном салоне в октябре, в продажу обновленный седан поступит до конца 2020 года.

Ранее в Сети разместили фото обновленной модели автомобиля Hyundai Solaris. Снимки опубликовал сам производитель до презентации из-за повышенного интереса со стороны покупателей и СМИ.

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Источник: Twitter-аккаунт Cole Marzen
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