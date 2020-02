В Сеть слили «шпионские» фото нового Renault Logan

Москва, 13 февраля. Опубликованы «шпионские» фото нового Dacia (Renault) Logan.

На фотографиях видно, что обновленный автомобиль снащен светодиодными фарами и новыми дверными ручками. Также видно, что прототип, который был замаскирован под камуфляжем, имеет ниспадающую к заднему стеклу и сливающуюся с ней линию крыши. У обновленного седана более плавные линии окон, а также большая площадь остекления.

2021 Dacia Logan spied testing for the very first time with sleeker styling and LED lighting. The sedan will ride on top of the company’s CMF-B platform and it will be available with a wide array of powertrains at launch, including mild-hybrid variants. #Dacia #Logan pic.twitter.com/FAtLp6L7IE