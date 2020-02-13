Опубликованы кадры с места ДТП с украинским автобусом под Псковом

Псков, 13 февраля. Опубликованы кадры с места страшной аварии с украинским микроавтобусом в Псковской области.

Глава Пустошкинского района, где произошло смертельное ДТП подтвердила, что погибшие в результате аварии — граждане Украины.

Напомним, в ночь на 13 февраля в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегруза Volva на трассе Р-23 погибли 8 человек.

Кадры с места страшной аварии опубликовал Пятый канал. Детали происшествия расследуются.

Ранее сообщалось, что в Калужской области монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП. У11-летней пострадавшей диагностирован перелом позвоночника.