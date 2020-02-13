Минобразования США заставило Гарвард отчитаться о связях с Россией

Вашингтон, 13 февраля. Министерство образования США потребовало от Гарвардского университета предоставить информацию о возможных связях с другими странами, включая Россию, Китай, Иран, Саудовскую Аравию и Катар, сообщает The Wall Street Journal.

В письме американского Минобразования университету сказано, что вуз должен «раскрыть информацию о подарках или контрактах, связанных с рядом других государств». Ведомство также намерено заполучить данные, касающиеся возможных связей престижного университета с Фондом «Сколково», «Лабораторией Касперского», а также китайскими производителями техники Huawei и ZTE.

Как утверждает The Wall Street Journal, Министерство образования США считает, что Йельский университет не уведомил правительство о получении около 375 млн долларов из других государств в период с 2014 по 2017 год. Гарвард и Йель заявили, что уже работают над подготовкой ответа на требования ведомства.

Отмечается, что Минобразования, могут подключить американский Минюст, чтобы добиться выполнения вузами указанных требований. В США действует правило, согласно которому университеты должны уведомлять правительство о получении подарков стоимостью свыше 250 тыс. долларов от зарубежных структур, или о контрактах с ними на аналогичную или большую сумму. Авторы статьи отмечают, что власти США начали пристально следить за исполнением данного правила лишь недавно.

Сообщается, что американские вузы признали, что за последние 8 месяцев суммарно получили почти 6,5 млрд долларов от иностранных структур.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон, упрощающий трудоустройство для зарубежных студентов. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.